Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca luni, la nivel national, la acest moment este disponibil 1 pat liber de ATI in judetul Iasi, altul decat cele rezervate special pentru persoane cu anumite conditii medicale care sunt si confirmate cu SARS-COV-2. ”In data de 8 noiembrie 2021, conform datelor existente in aplicatia alerte.ms, la nivel national exista 1.756 de paturi de ATI destinate pacientilor COVID-19. In Bucuresti sunt avizate de DSP 392 paturi de ATI pentru pacientii de COVID-19. 1.870 paturi ATI sunt ocupate la nivelul intregii tari. La nivel national, la acest moment este disponibil…