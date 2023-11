Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe (MAE) a anuntat, marti seara, ca, dupa verificari, s-a stabilit ca alti doi cetateni cu dubla cetatenie, israeliana si romana, cu domiciliul... The post MAE: Alti doi cetateni cu dubla cetatenie, israeliana si romana, cu domiciliul in Statul Israel, sunt ostatici in Fasia Gaza…

- Seful diplomatiei iraniene a avertizat vineri ca gruparile inarmate libaneze si palestiniene au „degetul pe tragaci”, exprimand temeri cu privire la o escaladare in razboiul dintre Israel si Hamas, relateaza AFP. „Din ceea ce am inteles si auzit despre planurile lor, au degetul pe tragaci. Stiti, este…

- "Acest material a fost gasit pe trupul unuia din acei sadici. A fost un material al-Qaida, al ISIS, Hamas... Cu asta avem de-a face. Și in acest material gasit asupra aceluia sunt instrucțiuni cum sa se produca arme chimice", a declarat președintele Israelului Isaac Herzog.A USB device found on Hamas…

- Cei doi sefi de guverne au sustinut declaratii comune la finalul discutiilor pe care le-au avut in cadrul vizitei efectuata, marti, de prim-ministrul roman in Israel.Benjamin Netanyahu a punctat ca, in aceste momente, lumea civilizata trebuie sa fie unita in spatele Israelului si sa lupte pentru eradicarea…

- Dupa intrevederea dintre premierul Romaniei, Marcel Ciolacu și omologul sau Israelian, Benjamin Netanyahu, cei doi au facut declarații comune privind situația din Israel și Fașia Gaza. Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, s-a intalnit astazi cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și cu reprezentanții…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas au intrat in a șasea zi. Ministrul israelian al Energiei a declarat ca Fașia Gaza va ramane fara electricitate, apa sau combustibil cat timp ostaticii nu sunt eliberați. In acest context, Crucea Roșie avertizeaza ca spitalele din Gaza „risca sa se…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua pentru a patra zi. Pe timpul nopții, Israelul a bombardat Fașia Gaza. Gruparile palestiniene au lansat, de asemenea, rachete. Marți dimineața, sirenele se auzeau in sudul Israelului. Autoritațile israeliene au anunțat luni ca au recapatat…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua pentru a patra zi. Pe timpul nopții, Israelul a bombardat Fașia Gaza. Gruparile palestiniene au lansat, de asemenea, rachete. Marți dimineața, sirenele se auzeau in sudul Israelului. Autoritațile israeliene au anunțat luni ca au recapatat…