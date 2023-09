Gata și cu prosumatorii. Se taie ”dezmățul”! Autoritațile vor sa mai taie din apetitul pentru kilowați din panourile fotovoltaice ale romanilor, pe motiv ca acestea ar fi pentru subzistența energetica, nu pentru afaceri. In realitate, infrastructura rețelelor este la pamant, din lipsa investițiilor pe care ar fi trebuit sa le faca societațile de distribuție. Mai mult, dupa cum susține și președintele ANRE, […] The post Gata și cu prosumatorii. Se taie ”dezmațul”! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

