- Desi lucrurile incep sa se aranjeze pentru Veronica si pentru Viorel, iar totul decurge foarte bine pentru ei, se pare ca cei doi sunt tot nemultumiti si au inceput sa dea cu piciorul la tot ce li s-a dat.

- Dupa ore in sir in care s-au distrat, a venit si momentul in care Veronica si Viorel au trecut la treaba. Viorel a muncit in curtea hotelului, unde au fost cazati, iar Vulpita, in camere, ca menajera. Si primul care a luat taurul de coarne a fost Viorel.

- Toata familia Stegaru sta ca pe ace de ieri, de cand a fost facut testul de paternitate. Iar daca Veronica si Viorel sunt convinsi ca fata are in vene sangele lor, mama lui Viorel inca e in dubii. Pentru dumneaei un lucru e cert: ca isi doreste ca cea mica sa fie nepoata sa, iar ea sa o poata creste…

- Sotul Vulpitei este pus pe fapte mari! Viorel vrea sa arate ca poate sa fie stalpul casei si este hotarat sa se angajeze. Invitat la "Acces Direct", acesta a sustinut ca vrea sa aiba un loc stabil de munca pentru a-si putea intretine intreaga familie, pe Veronica si fetita lor.

- Vi-l imaginati pe Viorel intr-o geaca de piele cu tinte? Dar pe Veronica intr-o rochie sofisticata cu pene de strut si paiete? Ei, bine, sotii Stegaru au mers dis-de-dimineata sa-si aleaga tinutele pentru aceasta zi speciala, dedicata iubirii.

- Dupa ce i-a dansat la studio, Veronica a trecut pragul vilei de lux a lui Tanca Uraganu. Cum a incercat sotia lui Viorel sa-l impresioneze pe faimosul manelist, dar si cum s-a descurcat Veronica la toate probele va spunem in continuare.

