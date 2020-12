Un conflict politic cu partenerii UE. Relaxare cantitativa fara precedent. Una dintre cele mai ridicate rate de infectare cu Covid-19 la nivel mondial. Dupa toate standardele, 2020 a fost un an turbulent in Europa de est. Iar cu efectele celor ce s-au intamplat inca prezente, exista o multime de factori care-i vor tine pe investitori pe jar in 2021, de la alegeri, la retragerea stimulentelor si provocari de politica monetara, scrie Bloomberg. In timp ce monede ca zlotul polonez si coroana ceha ar putea continua sa-si reduca declinul in 2021, eforturile bancilor centrale de imblanzire a inflatiei…