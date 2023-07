Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), Mihai Covaliu, a declarat, luni, pe Aeroportul Henri Coanda, ca locul 15 in clasamentul pe natiuni obtinut de Romania la Jocurile Europene de la Cracovia - Malopolska ii da speranta si incredere in perspectiva Jocurilor Olimpice de la Paris 2024.“Sunt…

- Romania a ocupat locul 15 in clasamentul final pe medalii la Jocurile Europene de la Cracovia - Malopolska, incheiate duminica.Tricolorii au avut un bilant de 17 medalii, dintre care 6 de aur, 6 de argint si 5 de bronz.Medalii de aur au castigat ciclistul Vlad Dascalu la mountain bike, atleta Claudia…

- Romania s-a clasat pe locul 14 in clasamentul pe medalii la Jocurile Europene de la Cracovia - Malopolska (Polonia), duminica, dupa ce a pierdut finala mica a probei masculine de dublu din concursul de teqball. CITESTE SI Romania a incheiat Europenele de biatlon, triatlon si laser run cu sase…

- Lacramioara Perijoc a pierdut finala Jocurilor Europene de la Cracovia la box, categoria 54 de kilograme, in fața bulgaroaicei Stanimira Petrova. Decizia arbitrilor a fost luata in unanimitate. Sportiva nascuta in localitatea suceveana Zamostea s-a calificat in finala dupa ce a trecut de campioana mondiala,…

- Pugilista romana Lacramioara Perijoc a obtinut medalia de argint dupa ce a fost invinsa de bulgaroaica Stanimira Petrova, sambata seara, in finala cat. 54 kg la Jocurile Europene de la Cracovia - Malopolska (Polonia).

- Pilotul olandez Max Verstappen s-a impus sambata in cursa de sprint din Marele Premiu al Austriei la Formula 1, scrie news.ro. CITESTE SI BREAKING NEWS Romania a cucerit inca o medalie la Jocurile Europene: Argint la teqball la dublu feminin 18:41 42 Juventus Torino l-a transferat pe fiul președintelui…

- Pugilista romana Lacramioara Perijoc s-a calificat, vineri, in finala cat. 54 kg la Jocurile Europene de la Cracovia - Malopolska (Polonia), dupa ce a invins-o la puncte (3-2) pe turcoaica Hatice Akbas, in penultimul act.

- Pugilista romana Lacramioara Perijoc si-a asigurat o medalie la Jocurile Europene de la Cracovia Malopolska, precum si calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, dupa ce s-a calificat in semifinalele categoriei 54 kg.Perijoc, campioana europeana in 2019 si vicecampioana mondiala in 2022,…