Nava maritima de interventie MAI 2114, din cadrul Grupului de Nave Mangalia, a revenit luni dimineata in portul de baza dupa o misiune de aproximativ trei luni in Marea Egee, sub egida Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta - FRONTEX, informeaza un comunicat de presa, potrivit Agerpres. Conform Garzii de Coasta, in perioada 16 martie - 22 mai, cei 23 de membri ai echipajului MAI 2114, din cadrul Garzii de Coasta, au activat in cadrul operatiunii de interventie rapida la frontiera "RAPID BORDER INTERVENTION (RBI) AEGEAN 2020", organizata sub egida FRONTEX.

