- Reprezentantii unitatii medicale spun ca gandacii nu umbla prin saloane, dar ca insecte mai apar pentru ca „pacientii tin mincarea in sertare", transmite Mediafax. Fotografia cu gandaci a fost realizata duminica si a fost postata pe Facebook insotita de un comentariu. Pacienta a povestit ca in urma…

- Imagini care surprind o mizerie ingrozitoare au fost realizate de o mamica a carui copil este internat in Sectia de Pediatrie a Spitalului Judetean Constanta. Femeia descrie experienta prin care trece de cand este aici.

- Jandarmii din cadrul Detasamentul 3 Targu Secuiesc au fost, și in acest an, ajutoarele lui Mos Nicolae, pentru copii internati la Sectia de Pediatrie a Spitalului din municipiul Targu Secuiesc. Jandarmii nu i-au uitat nici in acest an pe acesti copii care se afla in aceste zile la spital, din cauza…