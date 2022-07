Game of Thrones va fi disponibil în 4K pe HBO Go HBO a anuntat pe platforma de streaming HBO GO, dintre care se remarca, in primul rand, House of the Dragon, un nou serial din universul Game of Thrones. Insa, tot din august, fanii Game of Thrones il vor putea revedea la o rezolutie mai buna decat a fost disponibil pana acum (1080p), deoarece acesta va primi un upgrade calitativ si va fi disponibil in 4K. Game of Thrones va suporta HDR 10, Dolby Vision si Dolby Atmos in cadrul planului premium. Acesta nu va putea fi vazut in 4K si in cadrul abonamentului mai ieftin, cu reclame, care este disponibil in anumite tari. Pana acum, Game of Thrones… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

