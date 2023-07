Stiri pe aceeasi tema

- De-a lungul intregului an școlar, la Gradinița nr. 9 din Campina și la unitațile din subordinea acesteia s-a derulat un proiect de educație rutiera intitulat ”Un copil informat, o viața salvata”, proiect coordonat de Cristina Șercaianu - directorul Gradiniței nr. 9 și Catalina Mititelu, educator in…

- Politistii au “arbitrat” etapa judeteana a concursului „Educatia rutiera, educatie pentru viata”/ Scoala Gimnaziala Lunca Priporului, urmeaza a reprezenta judetul Buzau in etapa nationala a competitiei. ,,In ziua de 11 iunie a.c., la Scoala Gimnaziala „Sf. Apostol Andrei” Buzau, s-a desfasurat etapa…

- In ziua de 11 iunie a.c., la Scoala Gimnaziala „Sf. Apostol Andrei” Buzau, s-a desfasurat etapa judeteana a concursului national cu tematica rutiera „Educatia rutiera, educatie pentru viata”. Echipele participante au avut de parcurs contracronometru o proba de indemanare intr-un poligon special amenajat…

- Organizatorii Romanian Creative Week (RCW) anunta ca cele 4.000 de cutii din carton din care a fost construita, in incinta Palas Iasi, instalatia care a gazduit, in perioada 26-28 mai 2023, targul de design vestimentar Creative Collective vor fi reciclate, in baza unui parteneriat intre UniCredit Bank,…

- Bistrița va fi gazda unui maraton al resuscitarii. Timp de 12 ore, la Teraplast Arena, cei doritori vor avea ocazia sa invețe tehnicicle de salvare care fac diferența intre viața și moarte. ”Cursul” de salvare, cu propriile maini, dureaza 30 de minute. Un eveniment de proporții va avea loc in 11 iunie…

- Duminica, 14 mai 2023, la Saliștea s-a desfașurat prima ediție a Supercupei la tenis de masa, eveniment la care au participat sportivi din Tartaria și Saliștea. Primii trei clasați de la Tartaria au jucat cu primii trei clasați de la Saliștea, dupa modelul „fiecare cu fiecare”, astfel incat punctajul…

- ,,Stop accidentelor rutiere, viața are prioritate!’’ – Activitati de educatie rutiera, destinate prescolarilor, derulate de polițiști, la unitati de invatamant din Petrila si Lupeni In data de 25 aprilie 2023, politistii din cadrul Poliției Orașului Petrila au derulat activitati…