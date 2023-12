Galaxy S24 Ultra vs. S23 Ultra: ce s-a schimbat în materie de design Leak-urile despre seria Galaxy S24 continua sa apara. De data aceasta avem fotografii reale care compara modelul Galaxy S23 Ultra cu noul S24 Ultra in materie de design. La prima vedere, cele doua dispozitive par aproape identice, insa o analiza a imaginilor dezvaluie multe diferențe minore, care constituie o evoluție a design-ului pe care il știm deja de doua generații. Se pare ca vom avea de a face cu inca o generație de „rafinament”. Galaxy S24 Ultra rafineaza și mai mult design-ul din ultimii doi ani Cea mai mare diferența care poate fi observata in aceste imagini este sticla plata de pe… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seria Galaxy S24 este deja „batuta in cuie”, urmand sa ajunga pe piața candva spre sfarșitul lunii ianuarie. Așa cum ne-am obișnuit deja de ceva vreme insa, zvonurile s-au mutat acum catre generația urmatoare, iar „leakerii” de serviciu deja vorbesc despre ceea ce vor oferi modelele din gama Galaxy…

- Design-ul seriei Galaxy S24 a fost discutat foarte mult in mediul online, in principal din cauza faptului ca sunt așteptate schimbari importante fața de modelele din anii precedenți. Se pare insa ca aceste zvonuri au fost puțin cam exagerate, intrucat primele imagini in care vedem Galaxy S24 Ultra „pe…

- Chiar daca suntem la cam doua luni distanța de anunțul oficial al seriei Galaxy S24 de la Samsung, deja știm cam totul despre noile telefoane. Design-ul și configurațiile hardware au fost primele informații pe care le-am aflat, și, recent, am aflat cand și unde se vor fi dezvaluite noile dispozitive.…

- Am vazut deja primele imagini 3D cu telefoanele Galaxy S24 , dar acum avem și primele fotografii cu machete realizate pe baza acelorași planuri. Pentru prima data avem o aproximare realista a formei noilor dispozitive de la Samsung, iar acestea par sa semene foarte mult cu variantele Galaxy S23 lansate…

- Premierul Marcel Ciolacu anunta, la Congresul Partidei Romilor Pro Europa ca „in curand” elevii vor putea studia, ca disciplina optionala, istoria comunitatii rome, pe care Ciolacu o catalogheaza drept una „tragica”.Prim-ministrul a precizat ca a sustinut „personal” initiativa infiintarii Muzeului…

- Xiaomi 14 Pro, alaturi de un model „standard” ar urma sa fie lansat saptamana viitoare, conform celor mai recente zvonuri. Noile flagship-uri ale companiei chineze ar putea fi primele echipate cu noul chipset de top de la Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3, care urmeaza sa fie anunțat oficial cu doar cateva…

- De abia a fost anuntat Sony Xperia 5 V la inceput de luna septembrie si iata ca deja vorbim despre urmatorul flagship Sony. Mai mult de atat, vorbim si despre MWC 2024 din februarie 2024. Sony Xperia 1 VI are primele dotari dezvaluite mai jos. Informatiile vin printr-un porumbel scapat de un reprezentant…

- Samsung va avea un alt produs vedeta la evenimentul sau Unpacked din ianuarie si nu e vorba despre Galaxy S24 Ultra. Se pare ca vedeta va fi chiar inelul Samsung Galaxy Ring, care a primit multiple certificari in ultima vreme. Exista deja inele inteligente pe piata de ceva vreme, cel mai vizibil dintre…