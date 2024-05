Pe hartie, Galațiul are doua șosele de centura, dupa ce in 2019 – 2020 au fost semnate contractele, atat pentru modernizarea „Centurii Mici”, vechiul drum de centura care este extins la 2 benzi pe sens și redirecționat prin construirea unui pod hobanat, cat și pentru „Centura Mare”, cu o lungime de 34 km. Dar in […] The post Galați, orașul cu 2 centuri: „Centura Mica”, tergiversata de cumatrul fugarului Arsene și „Centura Mare”, reziliata de Umbrarescu appeared first on Puterea.ro .