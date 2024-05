Stiri pe aceeasi tema

- "Aveți oportunitatea sa va imbogațiți !!!! 100’000 de EUR !!! In 3 saptamani ! Vi-i dau eu, ma angajez aici public.Condiție : Daca cineva vine cu documente - dovezi clare cum ca :- eu sau familia mea avem cel mai mic interes de dezvoltare imobiliara in București (terenuri, drepturi litigioase și alte…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Intesa Sanpaolo S.p.A. intentioneaza sa preia First Bank SA”, informeaza autoritatea de concurenta. Intesa Sanpaolo S.p.A. este activa in principal in domeniul financiar-bancar, fiind societatea-mama a grupului Intesa Sanpaolo. Grupul Intesa este…

- Piata imobiliara e intr-o continua schimbare, iar Capitala devine tot mai atractiva in materie de locuinte. Conceptul orasului de 15 minute e in topul preferintelor noilor locatari, care vor sa aiba totul la indemana.

- Consiliul Concurenței a anunțat marți ca analizeaza tranzacția prin care Banca Transilvania intenționeaza sa preia companiile OTP Bank Romania . Tranzacția se ridica la 347,5 milioane de euro. Prin achiziție, BT vrea sa preia OTP Bank Romania S.A., OTP Leasing Romania IFN S.A., OTP Asset Management…

- Prețurile locuințelor – atat case, cat și apartamente – vor crește anul acesta cu circa 10%. Chiar si asa, agentii imobiliari spun ca Romania are cea mai ieftina piața imobiliara din Europa, raportat la salariu per metru patrat de locuința. Ca exemplu, aceștia menționeaza ca in București un metru patrat…

- Prețurile la imobiliare vor crește in acest an cu pana la 10%, aceeași scumpire fiind estimata și in cazul terenurilor intravilane, dar și al chiriilor. Scumpirile sunt indicate de circa 35% (la case)- 43% (la apartamente) dintre specialiștii intervievați intr-un studiu RE/MAX, citat de Profit . Cu…

- In luna februarie a acestui an, prețurile apartamentelor de vanzare au inregistrat o creștere de 9% comparativ cu luna februarie a anului trecut. Prețul solicitat pe metru patrat pentru apartamentele noi de vanzare a crescut cu 10% in luna februarie 2024 vs. februarie 2023, in timp ce prețul apartamentelor…

- Tendința de achiziție a unei proprietați a accelerat in ultimele luni din 2023, in contextul propunerilor de modificare a legislației fiscale, in special creșterea cotei minime de TVA pentru locuințe de la 5% la 9% pentru proprietațile de pana la aproximativ 120.000 de euro. Romania ramane țara europeana…