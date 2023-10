Stiri pe aceeasi tema

- Israelul elimina șefii Hamas, dupa ce un inalt lider Hamas a fost ucis in timpul unui atac aerian israelian, anunța surse militare israeliene, potrivit capital.ro. Inca un șef Hamas a fost ucis Un inalt lider Hamas a fost ucis in timpul unui atac aerian israelian, au anunțat surse apropiate organizației…

- Aproximativ 2.000 de soldati americani au fost plasati in stare de alerta pentru o eventuala desfasurare in Orientul Mijlociu in sprijinul Israelului, aflat in razboi cu Hamas dupa atacul sangeros al miscarii islamiste pe teritoriul statului evreu, a anuntat marti Pentagonul, transmite Reuters. „Astazi…

- La Suceava a debutat, astazi, Festivalul Internațional ”Ciprian Porumbescu” 2023, eveniment inclus in agenda evenimentelor organizate in cadrul Anului Ciprian Porumbescu. Ceremonia de deschidere a festivalului a avut loc la Teatrul Matei Vișniec din Suceava, acolo unde se va desfașura și competiția…

- Secretarul de stat Antony Antony Blinken, unul dintre diplomatii de top al lui Biden, a ajuns in urma cu ceva timp in Iordania, acolo unde discuta despre situatia din Israel si Fasia Gaza. Aceasta intrevedere este parte dintr-un tur de forta al lui Blinken, ceea ce jurnaliștii au numit drept cea mai…

- Armata israeliana se pregateste de ”manevre terestre” in Fasia Gaza, dar nimic ”nu a fost inca decis”, a declarat joi, 12 octombrie, un purtator de cuvant militar, in cea de a sasea zi a razboiului declansat de atacurile fara precedent ale Hamas asupra Israelului, relateaza Agerpres . ”Ne pregatim pentru…

- Secretarul general al Națiunilor Unite(ONU), Antonio Guterres, s-a declarat luni (9 octombrie) ca este „profund tulburat” de anunțul potrivit caruia Israelul va iniția un asediu complet al Fașiei Gaza, in urma unui atac al gruparii islamiste palestiniene Hamas in weekend, potrivit Reuters. „ Sunt profund…

- Franta isi va retrage soldatii din Niger, in urma loviturii de stat din iulie din aceasta tara din Africa de Vest, a declarat duminica, intr-un interviu televizat, presedintele Emmanuel Macron, care a spus, de asemenea, ca ambasadorul francez va reveni la Paris in urmatoarele ore, relateaza Reuters.…

- Supervedeta pop-folk americana Taylor Swift si artista columbiana Shakira au fost marile ciștigatoare la editia 2023 a MTV Video Music Awards (MTV VMA). Taylor Swift a obtinut nu mai putin de patru distinctii la gala MTV VMA: Premiul pentru cel mai bun cintec, cea mai buna muzica pop, cea mai buna regie…