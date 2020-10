Stiri pe aceeasi tema

- PreședinteleSUA, Donald Trump, cel care ia in deradere presupusele gafe alerivalului sau democrat, Joe Biden, a facut la randul sau ogreșeala sambata, la un miting electoral. El l-a numit peomologul sau francez, Emmanuel Macron, ”prim-ministru”. Președinteleamerican a vorbit despre realizarile mandatului…

- In cursul unui miting de campanie in statul Michigan, presedintele american, in campanie pentru realegerea sa, a facut greseala subliniind realizarile din mandatul sau. Dupa ce s-a referit la fostul acord de liber schimb cu Canada si Mexic, renegociat de atunci de catre el, Donald Trump si-a…

- Presedintele american, Donald Trump, care isi bate joc regulat de presupusele gafe ale rivalului sau democrat, Joe Biden, a comis la randul sau o greseala, sambata, retrogradandu-l pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, la rangul de "prim-ministru", noteaza AFP. In cursul unui miting de campanie…

- Senatorul republican Mitt Romney, fost candidat la președinție în Statele Unite, l-a acuzat dur pe Donald Trump ca a contribuit la un climat politic „plin de ura” înainte de alegeri pe care lumea le urmarește „cu groaza”, în timp ce l-a menajat pe adversarul…

- Liderul american spera ca Statele Unite nu vor avea nici un motiv sa foloseasca sistemele de armament pe care ”nimeni nu le cunoaște” inca. Președintele american Donald Trump a declarat ca Statele Unite au sisteme de arme atit de secrete, incit despre ele nu cunoaște nimic comunitatea mondiala. El a…

- Presedintele american Donald Trump si rivalul sau democrat Joe Biden se acuza reciproc de faptul ca sunt vinovati de valul de violente din Statele Unite, in urma unor violente la manifestatii antirasiste si mortii unui barbat in acest weekend la Portland, relateaza AFP, potrivit news.ro.Securitatea…

- SUA isi vor retrage trupele din Irak pe parcursul urmatorilor trei ani, a declarat vineri prim-ministrul irakian Mustafa al-Kadhimi, la o zi dupa intalnirea avuta cu presedintele american Donald Trump la Washington, transmite dpa. 'Presedintele american Trump a confirmat ca fortele…

- Presedintele american Donald Trump a dezvaluit detaliile unui test cognitiv la care el sustine ca a "excelat" si care a demonstrat ca are "puterea mentala" necesara pentru a conduce Statele Unite, relateaza joi AFP potrivit Agerpres. Povestind despre aceasta experienta miercuri la Fox News, Trump…