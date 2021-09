Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Prisacariu și Dani Oțil vor deveni pentru prima oara parinți, peste cateva saptamani, cand baiețelul lor va veni pe lume. Viitoarea mamica și-a ținut fanii la curent cu evoluția sarcinii pe perioada a opt luni, așa ca a impartașit cu aceștia o noua experiența. Gabriela Prisacariu a fost de…

- Mara Banica le-a facut o surpriza fanilor și a impartașit o fotografie emoționanta cu ea insarcinata. Cunoscuta jurnalista le-a dezvaluit recent faptul ca urmeaza sa devina mama pentru a doua oara. Cum arata acum aceasta? Prima imagine cu Mara Banica insarcinata Mara Banica are noutați impresionante…

- A mai ramas foarte puțin timp pana cand Nicole Cherry va aduce pe lume primul sau copil. Vedeta este extrem de fericita și de asemenea, nerabdatoare, astfel ca nu rateaza nicio ocazie sa se fotografieze mereu cu burtica la vedere. Recent, artista a publicat o imagine de colecție pe Instagram și s-a…

- Denis Ștefan și soția sa, Cristina, sunt in culmea fericirii de cand au aflat ca vor deveni parinți pentru a doua oara. Viitoarea mamica nu rateaza nicio ocazie sa se afișeze cu burtica de gravida, astfel ca aceasta s-a postat chiar recent pe Instagram. Cristina s-a fotografiat in cadrul unui peisaj…

- Gabriela Prisacariu Oțil și Dani Oțil, matinalul de la Neatza cu Razvan și Dani, vor deveni in curand parinți pentru prima data. Cei doi tineri insuraței fac acum pregatirile necesare pentru camera bebelușului.

- Gabriela Prisacariu mai are doar doua luni pana cand iși va strange bebelușului in brațe și e tare nerabdatoare pentru acest eveniment important. Ea a publicat in urma cu puțin timp un clip video cu burtica de gravida in timp ce bebelușul mișca.