- Primarul general, Gabriela Firea, se arata convinsa ca a fost votata de majoritatea locuitorilor Capitalei care s-au prezentat la urne. "Eu sunt convinsa ca majoritatea bucurestenilor prezenti astazi la vot mi-au dat un vot de incredere, iar de maine trebuie sa ma duc din nou la munca, sa pun, cum…

- Dacian Ciolos, liderul aliantei USR PLUS, a reactionat dupa ce primarul general al Capitalei i-a cerut lui Nicusor Dan sa faca un test antidrog inainte de a accepta o dezbatere cu el.Dacian Ciolos i-a propus primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, sa faca un test poligraf inainte de orice discutie…

- Au aparut primele reactii politice la inregistrarea cu Nicuos Dan. Din tabara PNL, deputatul Daniel Fenechiu spune ca Nicușor Dan trebuie sa dea niște explicați in partid. „E o inregistrare care, daca nu exista, era mai bine. (...) Nicușor Dan trebuie sa ne dea o explicatie", a spus el la B1 TV. …

- Nicusor Dan ar fi lasat autoturismul parcat acolo timp de 35 de minute, potrivit celor spuse de Gabriela Firea. "Presa anunta ca domnul candidat al Dreptei Unite a parcat 35 de minute pe linia de tramvai, blocand tot! Adica o cale publica de acces protejata prin lege! Adica dosar penal! Of,…

- Am primit rezultatul NEGATIV al testului Covid 19 efectuat in aceasta dimineata/ ma bucur pentru familia mea, prietenii si toti cei cu care am intrat in contact in aceasta perioada / ma rog ca Dumnezeu sa ne tina sanatosi pe toti! Este insa corect sa fac cateva precizari : 1. Campania…

- Gabriela Firea a postat un mesaj pe Facebook, in aceasta seara, in care il acuza pe premierul Ludovic Orban ca 'acopera incompetența guvernului in ceea ce privește achiziția maștilor de protecție promise populației'. Totul, dupa ce Orban a precizat, in direct la televizor, ca firma care a contestat…

- Gabriela Firea, intr-o incercare de a combate informațiile oficiale privind problemele sanitare din Bucuresti, a oferit, duminica, o lecție de umor involuntar. „Stiu ca ne credeți pe toți proști! Dar nu uitați ca suntem mulți!” a ținut sa transmita Gabriela Firea pe Facebook. Mesajul transmis de Primarul…

- Primarul general Gabriela Firea afirma ca municipiul Bucuresti nu este focar de coronavirus, in ultimele cinci luni fiind internati in spitalele COVID 4.260 de pacienti, iar in prezent fiind 600 de pacienti internati in sase spitale COVID si suport. „Daca ministrul Sanatatii este depasit de situatie,…