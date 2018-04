Gabriela Firea le-a pus gand rau pet-shopurilor. Vrea sa interzica vanzarea cainilor si pisicilor in aceste unitati

Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect aflat pe masa de lucru a Primariei Capitalei, prin care se vrea interzicerea comercializarii in magazine de tip „pet shop” sau in targuri a cainilor si pisicilor care nu provin din adaposturi sau crescatorii si, ca atare, nu au certificare pedigree, se afla in dezbatere publica.

- Cele doua proiecte de hotarare initiate de Primarul General, Gabriela Firea, si aprobate astazi de consilierii generali, prin care se acorda ajutoare financiare femeilor insarcinate si cuplurilor care au indicatie medicala de fertilizare in vitro au fost preluate de multe publicatii internationale.Gabriela…

- Primaria Capitalei va decide in perioada urmatoare daca va face o stație mare de valorificare a deșeurilor (incinerator) pentru a arde un milion de tone de deșeuri generate anual, doua stații mai mici sau trei, a anunțat marți primarul Capitalei, Gabriela Firea. Aceasta a declarat ca acestea vor fi…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a anuntat ca Municipalitatea a pregatit suma de 15 milioane de euro pentru achizitia unui numar de pana la 500 de apartamente noi in Bucuresti, care ar urma sa fie utilizate drept locuinte de serviciu pentru cadrele medicale cu activitate in cele 19…

- Gabriela Firea si primarul interimar al Chisinaului, Silvia Radu, au semnat miercuri un program de colaborare care vizeaza trei domenii - Cultura, Educatia si Sanatatea."Este un proiect extrem de important pentru noi, ambitios, dar si de suflet, in Anul Centenar. Avand in vedere ca in anii…

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, sustine ca va face tot ce va tine de ea pentru ca in Capitala sa fie construite trei unitati medicale noi. Potrivit edilului, este vorba despre Spitalul Metropolitan, in zona de nord, și alte doua unitați spitalicești in sectoarele 3 și 6.…

- Mai multe personalitati medicale, manageri ai spitalelor din Capitala, se alatura semnatarilor petitiei online pentru construirea Spitalului Metropolitan. Potrivit unui comunicat transmis, duminica, de Primaria Capitalei, petitia initiata pe site-ul www.petitieonline.com de primarul general, Gabriela…

- Despre faptul ca Gabriela Firea are de multumit o gasca intreaga de ciumpalaci care s-au facut ca i-au dat o mana de ajutor ca sa se vada pe tronul Capitalei, am mai scris. Dar acum Gabi si-a dat arama pe fata. Prioritatea ei sunt afacerile sotului. Pe scurt, ieri, la Primaria Capitalei s-a dat o […]…