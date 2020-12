Stiri pe aceeasi tema

- Tavia Clonda și Gabriela Cristea au o casnicie fericita de mai bine de cinci ani și doi copii impreuna. Cei doi au una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din showbizz-ul romanesc și se mandresc cu o dragoste necondițuonata. Iata portretul de familie care a induioșat admiratorii

- Finala ”Te Cunosc de Undeva” a adus pe scena concursului și cuplul Tavi Clonda și Gabriela Cristea. Prestația celor doi a fost laudata de cei prezenți, numai ca fanii vedetei tv, gabriiela Cristea, au observat un detaliu. Deja existau zvonuri ca vedeta ar fi insarcinata a treia oara. Imaginile suprinse…

- Au trecut mai bine de 20 de ani de la debutul emisiunii Abracadabra care ii avea ca persoanaj principal pe "Magicianul", Marian Ralea și care la randul sau avea mai mulți asistenți, printre care și Ducu Ion! Acum el e casatorit pentru a doua oara, iar in urma cu un an a spus din nou DA in fața ofițerului…

- Gabriela Cristea și-a ingrijorat admiratorii din mediul virtual, dupa ce i-a anunțat ca a ajuns pe mainile medicilor. Pentru a-i liniști, soția lui Tavi Clonda le-a explicat insa pas cu pas motivul pentru care a fost nevoita sa-i ceara ajutorul doctorului. Iata ce s-a intamplat cu vedeta!

- Celebra actrița Demi Moore a dezvaluit detalii importante din viața ei personala intr-o carte autobiografica. Printre evenimentele marcante din viața sa s-a numarat și divoțul de Bruce Willis.

- Actrița Elsa Raven, cunoscuta pentru rolurile sale memorabile din filmele „Titanic” și „Back To The Future”, a murit la virsta de 91 de ani, transmite gandul.ro. Elsa Raven avea 91 de ani și a murit in casa ei din Los Angeles, a anunțat agentul acesteia, citat de thesun.co.uk. Elsa – nascuta Rabinowitz…

- Gabriela Cristea și-a aniversat ziua de naștere alaturi de familia ei. Prezentatoarea tv a implinit 46 de ani, iar cu aceasta ocazie, vedeta a transmis un mesaj pe contul de socializare. Nici soțul ei nu s-a lasat mai prejos și i-a facut acesteia, o declarație de dragoste.„Draga 46, ma bucur ca de acum…

- Jackie Chan este unul dintre cei mai recunoscuti si de succes actori din lume. A jucat in nenumarate filme de actiune, iar averea sa este estimata la 350 de milioane de dolari. Cu toate acestea, viata sa personala nu a fost la fel de reusita ca si cariera sa.