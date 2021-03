Stiri pe aceeasi tema

- Imparatul Naruhito si-a exprimat speranta intr-un 'viitor luminos' pentru poporul nipon intr-o alocutiune prilejuita de cea de-a 61-a aniversare a zilei sale de nastere, marti, in contextul in care Japonia a demarat programul de vaccinare a populatiei impotriva COVID-19, relateaza Reuters.…

- Tavi Clonda și Gabriela Cristea sunt parinții a doua fetițe care le umplu sufletul de fericire, dar ii fac sa traiasca și momente extrem de grele, caci nu este ușor sa crești copii de varste apropiate. Tocmai de aceea, acum o problema cu care se confrunta Iris le da mari batai de cap celor doi. Astfel…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda vor și sunt parinți model pentru copii lor. De fiecare data, cand este cazul, cei doi iși pun la punct micuții, in momentele cand fac mici greșeli. Așa este și cazul ultimei aventuri din familia celor doi, in care au fost implicați copii. Gabriela Cristea și Tavi Clonda,…

- Tavi Clonda i-a facut o surpriza intregii familii și a dus-o intr-o excursie de vis la munte. Cu toate ca au avut parte de mult noroc, deoarece nu au prins trafic, din pacate, au existat și cateva mici „peripeții”. Iata ce a pațit Victoria, fiica cea mare a artistului și a Gabrielei Cristea, in drum…

- Talentul este deja moștenire de familie. Tavi Clonda are toate șansele sa fie urmat in cariera de fata cea mare. Astfel ca acum Gabriela Cristea are in casa doi artiști, nu unul, iar cel de-al treilea pare ca vine cu pași mici, dar siguri din urma.

- Cuplul format din Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au gandit sa le faca o surpriza uriașa fanilor. Ce au pregatit vedetele și cum au reacționat cei care ii urmaresc pe rețelele de socializare? Gacriela Cristea și Tavi Clonda, surpriza pentru fani Cele doua vedete au facut anunțul cel mare! Dupa o pauza…

- La final de 2020, Gabriela Cristea se declara o femeie fericita. Nici nu ar avea de ce sa fie altfel. Soțul ei, Tavi Clonda, o iubește și o suține in mod necondiționat. Cu ocazia incheierii acestui an greu, vedeta a ținut sa ii mulțumeasca printr-un mesaj emoționant, pe rețelele de socializare.

- Gabriela Cristea și-a pus admiratorii din mediul virtual pe ganduri, dupa ce i-a anunțat ca a ajuns cu fiica cea mare la medic. Pentru a nu-i ține insa prea mult pe jar, soția lui Tavi Clonda le-a dezvaluit motivul pentru care Victoria a mers la medic.