Gabriel Cotabiță: "COVID-19 mi-a îmbunătățit vederea! Nu mai am nevoie de ochelari" Artistul Gabriel Cotabița a fost internat cateva zile in spital, cu o forma ușoara de coronavirus. Dupa vindecare, el a constatat ca vederea i s-a imbunatațit atat de bine, incat nu mai are nevoie sa poarte ochelari de vedere. Cotabița spune ca dupa ce a ieșit pozitiv la un test pentru coronavirus, a fost internat

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

