Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Badalau este un om sincer, care ori de cate ori are ocazia impartașește fel și fel de mesaje cu fanii lui. De aceasta data, pe rețelele personale de socializare, afaceristul a postat un mesaj cu subințeles. Oare cui transmite iubitul Biancai Dragușanu astfel de mesaje? Iata ce a pus el pe pagina…

- Naomi Campbell a devenit mama pentru a doua oara, la 53 de ani. Topmodelul Naomi Campbell, in varsta de 53 de ani, a anuntat, joi, ca are un baietel, adaugand ca este „un adevarat dar de la Dumnezeu”, transmite Sky News . Modelul a anuntat vestea pe Instagram, alaturi de o fotografie in care il leagana…

- Andreea Esca a atras atenția cu apariția ei la nunta lui Smiley cu Gina Pistol, eveniment care are loc astazi, 27 mai. Prezentatoarea Știrilor Pro TV a facut furori la eveniment intr-o rochie inflorata, albastra. Smiley și Gina Pistol s-au casatorit dupa șapte ani de relație. De la evenimentul special…

- Deea Maxer a povestit in emisiunea lui Catalin Maruța cum l-a cunoscut Dinu pe actualul ei iubit. Intalnirea dintre artist și Robert Drilea a fost una stanjenitoare.Invitata recent in emisiunea „La Maruța”, Deea Maxer a povestit ca Dinu și Robert, actualul ei iubit, au dat nas in nas chiar la intrarea…

- Incidentul a facut ca postari care nu ar fi trebuit sa fie vazute de nimeni, in afara de cei mai apropiați prieteni ai utilizatorului, sa fie afișate la liber pentru toata lumea, a recunoscut compania dupa cateva saptamani de dezvaluiri in spațiul public, relateaza The Guardian.Funcția Circles de pe…

- Razboiul dintre Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu este pe cale sa se termine! Cele doua s-au judecat ceva timp in instanța, insa, acum, totul pare ca se finalizeaza. In urma cu puțin timp blondina din showbiz-ul romanesc a obținut victoria impotriva fostei soții a lui Gabi Badalau. La scurt timp…

- Cine este iubitul lui Emily Burghelea? Cum arata fara masca? Emily Burghelea a devenit celebra odata cu participarea in cadrul show-ului Bravo, ai stil! de pe Kanal D. Ea a ajuns pana in finala in sezonul trei al competiției, dar a pierdut premiul cel mare in fața Iulianei Doroftei, buna sa prietena…