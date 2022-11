Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Badalau a petrecut in club ca un burlac! Iubitul Biancai Dragușanu, cea cu care a fost intr-o vacanța exotica de cuplu, a plecat in oraș singur, unde a petrecut alaturi de cațiva prieteni. Ce se intampla intre el și iubita lui, avand in vedere ca aceasta a fost absenta de la petrecere.

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau, ipostaza romantica, in vacanța romantica in care au plecat dupa ce afaceristul a refuzat, in instanța, sa divorțeze de fosta soție. Tot acolo, inca soțul Claudiei Patrașcanu și-a sarbatorit ziua de naștere, implinirea a 35 de ani, alaturi de iubita lui. Cum s-au fotografiat…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau par sa aiba o relație din ce in ce mai serioasa, iar de curand fosta asistenta TV a vorbit și despre relația pe care fiica ei din mariajul cu Victor Slav, Sofia, o are cu afaceristul.

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au plecat in vacanța, in Bangkok, dupa ce afaceristul a refuzat, in instanța, sa divorțeze de fosta soție. Peste doar cateva zile inca soțul Claudiei Patrașcanu va implini 35 de ani așa ca, cel mai probabil, acesta iși va sarbatori ziua de naștere in capitala Thailandei.…

- Coincidența sau nu, in weekendul trecut, Bianca Dragușanu și Alex Bodi au petrecut pe litoralul romanesc... bineințeles, separați. Dar impreuna totodata, caci au mers sa se distreze in același club exclusivist din Constanța. Ei bine, asta nu e tot. Bianca Dragușanu a dat de ințeles ca s-a certat din…

- O familie cu trei copii s-a pus in situația stanjenitoare de a merge la restaurant și de a nu plati consumația. La final, in drum spre ieșire, au furat și doua sticle cu apa minerala, pentru a avea pe drum. Incidentul s-a produs la un restaurant de pe Bulevardul Aurel Vlaicu, din Satu Mare.Soțul,…

- Gabi Badalau a avut de traversat mai multe zile extrem de agitate, asta pentru ca fiul de milionar se afla iar in scandal cu Claudia Patrașcanu, deoarece cantareața nu i-ar fi permis acestuia sa plece din țara impreuna cu copiii lor. Vedeta ar fi incercat sa faca toate demersurile pentru ca acesta sa…

- Bianca Dragușanu a postat zilele trecute mai multe imagini din vacanța, semn ca se simte foarte bine in compania lui Gabi Badalau. In timp ce indragostiții se afla in Grecia, Victor Slav petrece timp cu fetița lui din casnicia cu frumoasa vedeta!