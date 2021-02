Scandalul dintre Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu nu se mai termina, ba din contra, pare ca de la zi la zi se adancește și mai tare. Astfel ca acum, deși in urma analizelor s-a aflat faptul ca afaceristul nu consuma substanțe interzise, cantareața tot nu crede și cere o alta testate anti-rog peste hotare. In acest caz, inca soțul ei a spus in cadrul emisiunii ”Xtra Night Show” ca este dispus sa ii satisfaca și aceasta dorința artistei, dar cu o condiție. Badalau ii cere ceva in schimb Claudiei.