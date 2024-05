Stiri pe aceeasi tema

- Mama lui Gabi Badalau nu are liniște pana nu o pune la respect pe fosta nora! Rodica Badalau a chemat-o, din nou, pe Claudia Patrașcanu in fața judecatorilor. Razboiul dintre artista, fostul soț și familia acestuia pare ca nu se ma termina.

- Julia Chelaru facea senzație la inceputul anilor 2000 in trupa Exotic, alaturi de Claudia Patrașcanu și Andreea Banica, insa dupa destramarea trupei, fiecare a luat-o pe drumul sau. In ce relații au ramas cele trei artiste.Julia Chelaru a fost casatorita timp de noua ani cu Bogdan Jianu, cei doi divorțand…

- Claudia Patrașcanu și-a cumparat un apartament in București, iar amenajarea acestuia este aproape gata. Fosta soție a lui Gabi Badalau nu se va muta in Capitala, ci va locui in continuare in vila din Constanța alaturi de cei doi baieți ai sai.Dupa ce anul trecut și-a construit casa visurilor sale in…

- La scurt timp dupa ce SpyNews.ro a publicat imaginile care arata ca Gabi Badalau și Bianca Dragușanu au plecat in vacanța cu micuții pe care ii au din casatoriile anterioare, Claudia Patrașcanu a avut o prima reacție.

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au trecut printr-un proces de divorț lung și complicat. Artist a aflat in urma cu cațiva ani ca soțul ei, pe atunci, avea relație cu o alta femeie, cu care a și luat legatura.

- Claudia Patrașcanu iși dorește sa se recasatoreasca. Artista a vorbit deschis despre acest subiect delicat din viața ei, dupa ce a trecut printr-un divorț dureros. Mai vrea fosta soție a lui Gabi Badalau un partener tanar? Iata ce a marturisit cantareața!

- Claudia Patrașcanu a plecat in vacanța cu copiii! Pentru ca de foarte mult timp și-a dorit sa calatoreasca cu cei doi baieți pe care ii are cu Gabi Badalau, cantareței i-a luat mult timp pentru a obține acordul din partea fostului soț pentru a putea pleca in afara țarii alaturi de cei mici. Iata unde…