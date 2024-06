Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Irinel Columbeanu a terminat liceul. Cum arata in prezent Fiica lui Irinel Columbeanu incheiat un capitol important din viața sa, cel al liceului. In aceasta vara, Irina planuiește sa-și viziteze tatal in Romania. La balul de absolvire, Irina Columbeanu a avut o apariție remarcabila. Ea a…

- Nu mai e un secret pentru nimeni fapul ca, ani buni de zile, Irinel Columbeanu s-a numarat printre cei mai bogați și instariți afaceriști din Romania. Acum insa, lucrurile s-au schimbat. Ce s-ar fi intamplat, de fapt, cu averea lui Irinel Columbeanu. Cum a pierdut totul. Ce a declarat Serghei Mizil.

- Oana Cojocaru și Irinel Columbeanu au fost impreuna trei ani de zile. Deși intre ei era o diferența de 40 de ani, fostul afacerist fiind mai in varsta, acest lucru nu a fost o piedica pentru cei doi. De ce s-au separat, de fapt, in cele din urma. Irinel Columbeanu și ultima sa iubita, Oana Cojocaru.

- Ultima iubita cu care Irinel Columbeanu și-a asumat relația și a stat trei ani a facut dezvaluiri cutremuratoare. Prin intermediul unei intervenții telefonice in emisiunea Xtra Night Show, tanara a vorbit despre povestea de dragoste traita cu fostul afacerist.

- Serghei Mizil susține ca Irinel Columbeanu nu știe cine i-a luat casa. Afaceristul a facut declarații șocante despre starea fostului afacerist. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Simona Patruleasa a luat decizia sa iși mute fiica de la școala de stat la una privata. Prezentatoarea a dezvaluit care sunt motivele pentru care a dorit aceasta schimbare, dar și cum iși educa fetița in varsta de 12 ani.Simona Patruleasa, cunoscuta prezentatoare de știri de la Kanal D, este o mama…

- Chiar daca are o silueta de invidiat, Cristina Spatar spune ca iși dorește sa slabeasca. Vedeta a povestit ca s-a ingrașat cateva kilograme in timpul pandemiei de COVID-19, dar nu a reușit sa slabeasca de atunci, așa ca, a decis sa urmeze cu strictețe o dieta și sa faca sport.