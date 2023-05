G7 avertizează în privinţa incertitudinilor economice globale şi pericolul impasului din SUA privind plafonul datoriilor Reuniunea din orasul japonez Niigata a avut loc in momentul in care factorii de decizie la nivel mondial – deja preocupati de falimentele unor banci regionale americane si eforturile de a reduce dependenta de China – sunt acum fortati sa se confrunte cu un default din partea celei mai mari economii a lumii. In timp ce comunicatul nu mentioneaza impasul plafonului datoriei SUA, acesta a figurat constant in discutii. Lipsa unui acord politic in SUA pen tru cresterea plafonului datoriilor guvernului federal a lovit pietele, deoarece costurile indatorarii au crescut ca urmare a inaspririi politicii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

