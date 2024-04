Stiri pe aceeasi tema

- Din 2017, Maria Cristea, angajata a Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI), iși doneaza parul in sprijinul pacienților cu cancer. Pana acum, Maria trimitea cozile cu poșta, dar saptamana asta, femeia a predat parul pentru prima data in persoana la sediul Fundației Renașterea din București. Pe…

- In cautarea unui par impecabil și coafuri spectaculoase, multe dintre noi tindem sa folosim instrumente de coafat care sa ne ofere rezultate profesionale in confortul casei noastre. In acest sens, peria rotativa Rowenta s-a impus ca un adevarat aliat in lupta pentru un look de invidiat. In acest articol,…

- TELECOMANDA, BURETE PENTRU BACTERII ȘI MICROBIExperții cred ca unul dintre cele mai murdare lucruri dintr-o camera de hotel sunt telecomenzile, in special cea a televizorului. Deci, cel mai bine este sa bagi telecomanda intr-o punga de plastic. ATENȚIE UNDE VA DESFACEȚI BAGAJELEUn gest aproape reflex,…

- Jucatoarea americana de tenis Coco Gauff (3 WTA, favorita nr. 3) s-a calificat miercuri in sferturile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 3.211.715 dolari, dupa ce a trecut in optimi, in trei seturi, 2-6, 6-4, 6-3, de Karolina Pliskova (36…

- Un bun CV nu se bazeaza doar pe respectarea regulilor de completare, ci și pe concizia cu care o faceți, conform principiul "less is more". Asta inseamna ca daca veți exprima succint și clar fiecare punct al CV-ului, cresc șansele ca cel care face recrutarea sa citeasca mai mult din el, scrie destepti.ro.…

