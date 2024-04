Berindei Daniel s-a alăturat echipei deputatului Radu Marcel Tuhuț Berindei Daniel s-a alaturat echipei deputatului Radu Marcel Tuhuț Abrudeanul Berindei Daniel este noul consilier al deputatului Radu Marcel Tuhuț și va lucra la noul cabinet parlamentar, deschis pe strada Detunata din Abrud. Aici, Berindei Daniel va gestiona cererile și corespondențele venite din partea oamenilor din Apuseni și ii va primi pe cetațeni in audiențe. […] The post Berindei Daniel s-a alaturat echipei deputatului Radu Marcel Tuhuț first appeared on abrudinfo.ro | stiri abrud | ziar abrud . Citeste articolul mai departe pe abrudinfo.ro…

Sursa articol: abrudinfo.ro

