- Trei persoane, printre care doi membri ai aceleiasi familii, si-au pierdut viata dupa ce au fost lovite de fulgere in sud-estul Nepalului, conform unui anunt facut luni de politie, citat de agentia DPA. Tragediile s-au petrecut duminica seara in districtul Makwanpur, situat in sud-estul…

- Detașamentul de Pompieri Focșani intervine in com. Golești cu o autospeciala de descarcerare, o ambulanța SMURD și o autospeciala de stingere cu apa și spuma la un accident rutier in urma caruia s-au inregistrat trei victime neincarcerate. Doua victime prezinta leziuni minore iar cea de-a treia…

- Incidentul a avut loc intr-un centru de detentie din orasul Valencia, statul Carabobo. Persoanele incarcerate au declansat o rascoala pentru a protesta fata de conditiile precare. Potrivit informatiilor preliminare, o parte dintre victime au fost carbonizate, alte au murit prin asfixiere, iar altele…

- Un barbat de 43 de ani din Brasov s-a dus marti la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov, pentru a anunta ca si-a ucis sotia si cei doi copii. Din primele informatii, rezulta ca afirmatiile lui au fost reale. Barbatul se afla in custodia politistilor.

- Barbatul in varsta de 43 de ani, din Brasov, a mers la Politie si le-a spus oamenilor legii ca si-a omorat familie. Politistii au mers imediat la locuinta barbatului si au gasit cadavrul sotiei, o femeie in varsta de 42 ani, dar si pe cele ale copiilor. Potrivit mytex.ro, tripla crima a avut…

- Politia Capitalei face, miercuri, noua perchezitii in Bucuresti si in judetele Giurgiu si Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor cu prejudiciu estimat la 1,3 milioane de lei. Persoanele vizate ar fi inregistrat in evidentele contabile cheltuieli fictive pentru a reduce baza…

- Doua persoane au fost impuscate mortal vineri dimineata in campusul Universitatii Central Michigan din nordul Statelor Unite, a anuntat universitatea, avertizand ca un suspect in varsta de 19 ani nu a fost inca arestat, relateaza AFP. "Campusul a fost inchis", a anuntat universitatea pe…

- Descoperire socanta in Capitala! Poitistii Sectiei 17 au gasit marti dimineata cadavrele a doi agenti de paza intr-o cladire dezafectata unde isi desfasurau activitatea."Astazi, la ora 07.00 Sectia 17 Politie a fost sesizata ca doi agenti de paza au fost gasiti decedati intr o cladire dezafectata,…