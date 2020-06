Stiri pe aceeasi tema

- Ploile au cauzat din nou probleme la Cluj, pompierii fiind solicitați, in cursul zilei de luni, pentru a interveni la mai multe locuințe inundate.Astfel, in cursul zilei de 15.06.2020, ISU Cluj a fost solicitat sa intervina ca urmare a manifestarii fenomenelor meteo in Dej, Turda și Florești, dupa cum…

- Zona Lugojului a fost maturata, duminica dupa-amiaza, de ploi torențiale și vant puternic, astfel ca autoritațile au emis mai multe atenționari și avertizari hidro-meteorologice de vreme rea. In localitatea Racovița, rafalele de vant au smuls acoperișurile de la cinci case, iar un autoturism…

- Ca urmare a fenomennelor meteo extreme care s-au manifestat pe parcursul serii și nopții trecute, cele mai semnificative efecte au fost înregistrate în municipiul Turda. Pompierii turdeni au acționat, alaturi de Serviciul Voluntar pentru Situații de urgența din cadrul Primariei municipiului…

- Ca urmare a manifestarii fenomenelor meterologice periculoase determinate de ploi abundente și scurgeri rapide de pe versanți, pe cursurile de apa ce strabat județul Covasna, s-au produs creșteri rapide ale cotelor cu depașirea pragurilor de inundație și de pericol.Aceste fenomene au dus la inundarea…

- Natura s-a dezlanțuit, in ultimele 24 de ore, iar ploile și furtunile care au afectat mai multe zone din țara au lasat in urma pagube semnificative. Singura veste buna este ca nu au existat victime. Pompierii militari, in schimb, au avut mult de lucru pentru inlatura urmarile episoadelor de vreme rea.…

- Ploaia abundenta care a cazut luni timp de cateva ore a creat probleme la Dej. In jurul orei 21,30, oamenii au cerut ajutor prin 112, dupa ce subsolul unor imobile cu destinația de spații comerciale de pe strada Unirii a fost inundat, iar apa a ajuns sa aiba peste o jumatate de mteru. Apa s-a …

- Pompierii dejeni au acționat timp de doua ore pentru a evacua apa acumulata in doua spații comerciale. Articolul VIDEO|Dej – Doua spații comerciale inundate in urma precipitațiilor abundente apare prima data in Someșeanul.ro .

- Pompierii clujeni au avut parte de o intervenție dificila, sambata, pe strada Dumbrava Roșie, din Dej, unde un camion a luat foc in curtea unei firme.Conform ISU Cluj, alerta a fost data in jurul orei 12.40, iar pentru lichidarea focului, care se manifesta in curtea unui operator economic, au fost dislocate…