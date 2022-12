Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a propus o incetare a ostilitaților de Craciun. Acesta este momentul ca oamenii normali sa se gandeasca la pace, a spus liderul Ucrainei. „Propun Rusiei sa faca un pas concret și semnificativ catre o soluție diplomatica, care este menționata de Moscova atat…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și-a exprimat ingrijorarea ca luptele din Ucraina ar putea scapa de sub control și s-ar putea transforma intr-un razboi intre Rusia și NATO, potrivit The Guardian. „Daca lucrurile merg prost, pot merge ingrozitor de prost”, a declarat secretarul general…

- De la declansarea invaziei sale in Ucraina, la 24 februarie, Rusia a comis 46.432 de crime de razboi in teritoriile pe care le-a ocupat, crime ce au fost inregistrate ca atare de procurorii ucraineni, relateaza luni Ukrinform si EFE. Aceste crime sunt clasificate in mai multe categorii: incalcarea legilor…

- Seful paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, a anunțat vineri, 11 noiembrie, ca organizatia va forma miliții și va construi fortificatii in doua regiuni din Rusia de la frontiera cu Ucraina, relateaza AFP. O fortificație de aproape doi kilometri a fost construita in afara orașului Hirske, ocupat…

- Daca in primele zile ale lunii noiembrie, temperaturile inregistrate in Romania semanau mai mult cu unele de vara decat cu cele din ultima luna a toamnei, acestea au ajuns la final, vremea intrand intr-un proces de racire simțitor. In weekend sunt așteptate ploi slabe sau burnița in majoritatea regiunilor,…

- In teritoriile temporar ocupate din regiunea ucraineana Zaporojie, militarii rusi le-au interzis localnicilor sa treaca la ora de iarna – transmite agentia de presa Ukrinform, citata de RADOR. „Existența in afara realitații și intr-o lume inventata de dictator este ceva caracteristic Rusiei. Acum, ocupanții…

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter imagini cu un echipaj rus care face un gest sinucigaș. Tanchistul s-a decis, nu se știe din ce motiv, sa treaca peste minele plantate in mijlocul drumului. Ironic, Anton Gerashchenko prcizeaza : Acest…

- Atacurile de luni ale Rusiei impotriva unor civili in Ucraina par sa fie „crime de razboi”, iar cei care se fac vinovati de ele trebuie „sa dea socoteala”, denunta un purtator de cuvant al Inaltului Reprezentant UE pentru Politica Externa si de Securitate Josep Borrell, Peter Stano, relateaza AFP. „Aceasta…