- Fenomene extreme sunt așteptate in Romania, in perioada imediat urmatoare. In Polonia, meteorologii au emis deja un cod roșu pentru zona costiera.Potrivit meteorologilor, cele mai importante fenomene asociate acestei furtuni sunt precipitațiile abundente și intensificarile de vant. Țara noastra se va…

- Meteorologii ANM au emis o avertizare meteo Cod galben de vijelii puternice, care vizeaza 21 de județe ale țarii. Avertizarea este valabila in intervalul 14 februarie, ora 08:00 – 15 februarie, ora 02:00. Fenomene vizate: intensificari ale vantului Zone afectate: conform textului și harții In intervalul…

- Vreme deosebit de calda pentru perioada aceasta din an in Capitala. Meteorologii anunța maxime de pana la 20 de grade incepand din 17 ianuarie. PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 16.01.2023 ORA 17:00 – 17.01.2023 ORA 08:00 Cerul va fi temporar noros, iar spre dimineața vor fi condiții de ceața.…

- Europa se va confrunta, saptamana viitoare, cu fenomene meteorologice ingrijoratoare. Estul Europei va inregistra temperaturi de primavara, iar partea de vest va fi afectata de un val de frig și ninsori. Pentru zilele de 17-20 ianuarie, meteorologii au anunțat valori ridicate in partea de est a Europei…

- IMAGINI cu IMPACT EMOȚIONAL, cel mai puternic viscol care s-a abatut asupra statului New York in ultimii 45 de ani, 56 de oameni au murit in Statele Unite din cauza viscolului si a gerului napraznic.Meteorologii avertizeaza ca ninsoarea si inghetul se vor domoli abia peste 2 zile. Autoritațile locale…

- Centrul Meteorologic Regional Dobrogea a emis o avertizare de cod galben de vant puternic pentru Constanța, valabil pana luni la ora 18:00. Vantul va prezenta intensificari temporare, cu viteze de pana la 55-60 km/h și izolat de peste 70 km/h, anunța Primaria Constanța. Cerul va prezenta innorari temporare,…