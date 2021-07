Furtuna din București a făcut deja 2 victime VIDEO O antena GSM de mari dimensiuni cazuta pe 2 locuințe miercuri seara, in Capitala, Calea Giulești 309. Sunt 2 persoane ranite, una dintre acestea fiind deja transportata la spital, iar cea de-a doua primeste ingrijiri medicale, informeaza IGSU. The post Furtuna din București a facut deja 2 victime VIDEO appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

