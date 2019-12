Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbați care ar fi obligat fete sa se prostitueze in Brescia, Italia, au fost arestați, dupa o operațiune a anchetatorilor romani și italieni, inceputa dupa plangerea uneia dintre fete care a decis sa denunțe modul in care era exploatata. 11 victime au fost identificate pana in prezent.Potrivit…

- Politistii romani, in colaborare cu cei italieni, au reusit sa aresteze trei barbati romani acuzati de comiterea mai multor infractiuni, dar in special pentru ca ar fi obligat cel putin 11 tinere sa se prostitueze in Italia, scrie observator.tv. Intreaga poveste a demarat in decembrie anul trecut, dupa…

- O femeie de 41 de ani din Bucuresti, condamnata la 17 ani de inchisoare, a fost arestata in Spania. In anul 2000, ea a participat la rapirea si sechestrarea a doi barbati, iar unul dintre ei a murit in urma violentelor la care a fost supus.

- Doi cetateni albanezi si un grec, suspectati ca au introdus in tara 60 de kilograme de canabis provenit din Spania, au fost retinuti de procurorii DIICOT, pe numele lor fiind emise, marti, mandate de arestare preventiva. Cei trei au fost prinsi in urma unei actiuni a politistilor Brigazii de Combatere…

- Doi soferi romani au fost arestati preventiv in Franta dupa ce in camionul cu care se deplasau au fost gasiti opt imigranti clandestini afgani, informeaza Agentia France-Presse, cotidianul La Voix du Nord si postul BFMTV, anunța MEDIAFAX.Opt imigranti afgani, inclusiv patru minori, au fost…

- Peste 600 de moldoveni și romani au fost exploatați și obligați sa traiasca in condiții mizere de mai mulți conaționali. Membrii rețelei le promiteau oamenilor locuri de munca in Peninsula Iberica, insa, dupa ce ajungeau aici, ii obligau sa lucreze fara sa primeasca bani și sa traiasca in condiții greu…

- Caz infiorator de sclavie in Peninsula Iberica. Peste 600 de moldoveni si romani au fost tinuti in sclavie de o retea criminala din care fac parte spanioli si portughezi. Initial, gruparea isi ademenea victimele cu salarii generoase.

- Politia din comitatul West Midlands (Marea Britanie) a anuntat condamnarea la inchisoare a cinci imigranti romani, apartinand aceluiasi grup infractional, responsabili de aproximativ 400 de jafuri in locuinte desfasurate in perioada 2014-2018, informeaza autoritatile.