Stiri pe aceeasi tema

- Trei romani au fost reținuți de politistii spanioli dupa ce ar fi exploatat prin munca timp de doi ani de zile mai mulți conaționali, pe care nu-i plateau conform ințelegerii. Apoi, una dintre victime ar fi fost obligata sa plateasca 90.000 de euro pentru o datorie de doar 100 de euro. Victimele, exploatate…

- Verdict pentru o romanca din Spania care și-a vandut fetița de 12 ani ca sa scape de o datorie. Femeia a fost condamnata la 17 ani și jumatate de inchisoare, judecatorii motivand ca ea este principalul vinovat pentru ca a coordonat intreaga tranzacție. Soțul ei și ceilalți complici au primit cu 5 ani…

- O situație incredibila a avut loc, de curand, in Spania. Este vorba despre o fetița, in varsta de 12 ani, care a fost salvata de Garda Civila din Spania, asta dupa ce parinții ei, care membri ai unui clan romanesc, au vandut-o unei alte familii pentru a o casatori in schimbul unei sume in valoare de…

- Sase romani au fost arestati in Spania dupa ce au furat o tona de masline. Barbatii, cu varste cuprinse intre 21 si 54 de ani, sunt banuiti ca au comis doua furturi in plantatii diferite. Trei dintre ei au fost prinsi de autoritati miercuri, la scurt timp dupa ce au furat 450 kg de masline. In urma…

- Revelion de coșmar pentru mai mulți romani care petreceau Revelionul la un restaurant din Madrid, Spania. Au fost dați afara de poliție pentru ca proprietarul localului, roman și el, nu avea autorizație, relateaza site-ul Știri Diaspora.

- Un grup de romani a avut parte de un Revelion de coșmar in Spania. Aceștia au fost dați afara din restaurant, la scurt timp dupa ce au ajuns la petrecere. A intervenit poliția in acest caz, care i-a rugat sa plece. Chiar daca au platit, nu au beneficiat de niciun serviciu. Iata care a fost motivul!

- Doi agenți de informații spanioli au fost arestați pentru transmiterea de informații clasificate catre SUA. Se pare ca ar fi furnizat Washingtonului date operaționale clasificate la cel mai inalt nivel, noteaza Euronews. Un judecator din Madrid a deschis o ancheta impotriva a doi agenți ai Centrului…

- Un oras portuar din sudul Spaniei are unii dintre cei mai fericiti expati din lume, potrivit celui mai recent raport Internations, care arata unde oamenii se simt bine in viata lor in strainatate, scrie Business Magazin, care citeaza CNCB.Malaga, Spania, a fost desemnat anul acesta orasul nr. 1 pentru…