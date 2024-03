Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane de origine romana, doi barbati si o femeie, cei mai tineri dintre ei, 24 și 25 de ani, soț și soție, au fost retinute de politistii din Spania, in urma schimbului de date si informatii cu Politia Romana, pentru infractiuni de trafic de persoane, constrangere/extorcare, constituire de grupare…

- O situație incredibila a avut loc, de curand, in Spania. Este vorba despre o fetița, in varsta de 12 ani, care a fost salvata de Garda Civila din Spania, asta dupa ce parinții ei, care membri ai unui clan romanesc, au vandut-o unei alte familii pentru a o casatori in schimbul unei sume in valoare de…

- Zeci de romani au fost ținuți slavi de alți romani in Spania. Aceștia erau atrași prin joburi promițatoare. In locuința abuzatorilor au fost gasite bijuterii in valoare de 40.000 de euro.

- Intr-un caz șocant de exploatare umana, zeci de romani au cazut prada unei rețele infracționale organizate, care i-a pacalit sa munceasca fara a primi bani sau mancare, in Spania. Victimele, recrutate prin anunțuri false de angajare in domeniul agricol, au fost atrase cu promisiuni de salarii atractive…

- Jude Bellingham (20 de ani), mijlocașul lui Real Madrid, a fost reclamat de Getafe la conducerea La Liga dupa ce l-a numit „violator” pe Mason Greenwood (22 de ani) in timpul meciului caștigat cu 2-0 de „los blancos”. Meciul caștigat de Real Madrid a trecut un plan secund, dupa ce Bellingham l-a numit…

- Rata locurilor de munca vacante din Uniunea Europeana s-a situat la 2,6%, in trimestrul trei din 2023, in scadere de la 2,7% in precedentele trei luni, si de la 2,9% in perioada similara din 2022, arata datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), informeaza Agerpres.In…

- Doi agenți de rang inalt din Centrul Național de Informații din Spania (CNI) au fost reținuți, fiind suspectați ca au dezvaluit informații clasificate catre Statele Unite, conform sursei de știri online El Confidencial, citata de DPA.