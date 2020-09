Furt pe strada Dorului, din Aiud In noaptea de 02/03 septembrie 2020, in jurul orei 00,40, la Poliția Municipiului Aiud s-a prezentat o persoana care a sesizat faptul ca i-a fost sustrasa bicicleta pe care o lasase, neasigurata, in fața unei societați comerciale din oraș. In urma verificarilor efectuate, in teren, de catre polițiștii de ordine publica, pe strada Dorului din municipiu, a fost identificat un minor, in varsta de 17 ani, din Aiud, in timp ce se deplasa cu bicicleta semnalata ca furata, spre domiciliu. Minorul a fost condus la sediul Poliției Municipiului Aiud, unde, pe numele sau, a fost intocmit dosar penal, pentru… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

