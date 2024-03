Mașina condusă de un tânăr de 18 ani s-a răsturnat pe o stradă din Aiud La data de 30.03.2024, in jurul orei 01.45, polițiștii rutieri din Aiud au intervenit pe strada Hotar din municipiu unde a fost semnalata producerea unui accident rutier. Din primele cercetari, a rezultat ca un tanar de 18 ani, din Ocna Mureș, in timp ce conducea un autoturism, a parasit partea carosabila, iar autoturismul s-a rasturnat. In urma accidentului, conducatorul auto a suferit leziuni corporale ușoare și a fost transportat la spital. Acesta a fost testat cu privire la consumul de alcool și droguri, rezultatul fiind negativ. Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

