Furt de combustibil din camioane. Poliția face percheziții aSambata dimineața au luat percheziții domiciliare intr-un dosar in care sunt cercetat mai multe persoane pentru furt de combustibil din autocamioane. In cauza au loc șapte percheziții domiciliare pe raza județului Mureș. Imaginile din timpul intervenției polițiștilor pot fi vazute AICI . „In aceasta dimineața, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mureș efectueaza, in județul Mureș, 7 percheziții, la locuințele mai multor persoane care fac obiectul cercetarii in cadrul unor dosare penale ce vizeaza furturi de combustibil”, transmite IGPR. Șapte barbați sunt banuiți ca toamna aceasta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

