Furt de cal și atelaj hipo dintr-o gospodărie mureșeană Secția 11 Poliție Rurala Tarnaveni a fost sesizata sambata, 21 octombrie, de catre un barbat din comuna Suplac, cu privire la faptul ca in perioada 20 octombrie – 21 octombrie din curtea acestuia i s-a sustras o cabalina, precum și un ham și un atelaj hipo. "In urma activitaților operative desfașurate, la scurt timp de … Post-ul Furt de cal și atelaj hipo dintr-o gospodarie mureșeana apare prima... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

