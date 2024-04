Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii de la Stația Miercurea Nirajului au intervenit in aceasta dimineața pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit care a fost lichidat de localnici pana la apariția echipajelor. In urma incendiului a rezultat o victima. Este vorba de o femeie de circa 69 de ani, imobilizata la…

- Bogdan Orban este un tanar interpret de muzica populara in varsta de 20 de ani. In prezent student al Universitații de Arte din Targu Mureș, Bogdan se considera o persoana simpla, care, prin intermediul muzicii, aspira la a le transmite ascultatorilor sai din bucuria și calmul care il caracterizeaza.…

- Perechea alcatuita din Rareș Cojoc și Andreea Matei, sportivi legitimați la cluburile "Dansul Viorilor" din Reghin și CS Dinamo București, a caștigat sambata, 2 martie, in Sala Sporturilor din Targu Mureș, titlul de campion național la dans sportiv, la categoria Standard Adulți. Aflați din luna octombrie…

- Elise Wilk este un personaj aparte, este redactor șef, profesoara la Universitatea de Arte din Targu Mureș și, cel mai important, unul dintre cei mai jucați dramaturgi romani. In anul 2008 a scris piesa de teatru "S-a intamplat intr-o joi", iar din momentul respectiv textele sale au fost jucate in foarte…

- Trei persoane au fost retinute si trei au fost plasate sub control judiciar intr-un dosar in care 11 cetateni italieni au fost scolarizati fictiv, obtinand diplome pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist pe teritoriul Uniunii Europene.„In urma celor 12 perchezitii domiciliare efectuate…

- Autoritațile din Mureș au efectuat percheziții in legatura cu un caz de inșelaciune in invațamant la o postliceala din județ, intr-un dosar in care 11 cetateni italieni ar fi obtinut diplome intr-un mod ilegal. Se banuiește ca cetațenii italieni au obținut diplome false de asistent medical valabile…

- Agenția pentru Protecția Mediului Mures anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire cabane pentru servicii turistice in comuna Deda, sat Bistra Mureșului, județul Mureș", propus a fi amplasat in localitatea Bistra Mureșului fara…

- Peste 500 de salariați ai Romgaz protesteaza astazi, la Mediaș, fața de intenția societații de stat de a le micșora salariile cu aproape 6%, in timp ce bugetul de anul acesta nu prevede nici un fel de indexare cu rata inflației sau prime. Sindicaliștii au venit sa picheteze sediul Romgaz din Mediaș…