- “Asociatia Furnizorilor de Energie din Romania – AFEER solicita participarea, alaturi de reprezentantii celorlalti actori din sectorul energetic, la dezbaterile din comisiile de specialitate ale Camerei Deputatilor ale OUG 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie…

- Ultima forma a OUG 118/2021, votata in Senat si aflata in dezbatere la Camera Deputatilor, prin care se doreste compensarea facturilor la utilitati, ar putea duce la cresteri de pret sau chiar lipsa de energie, au transmis, joi, reprezentantii Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania (AFEER).

- Furnizorii de energie avertizeaza: Masurile luate de autoritati pentru compensarea facturilor ar putea determina noi scumpiri Ultima forma a OUG 118/2021 votata in Senat si aflata in dezbatere la Camera Deputatilor, prin care se doreste compensarea facturilor la utilitati, ar putea duce la cresteri…

- Motiunea de cenzura initiata de PSD a trecut marți de votul Parlamentului, iar Guvernul Cițu a fost demis cu un numar record de voturi. Intrebat daca e posibila organizarea alegerilor anticipate, premierul a raspuns: „toate optiunile sunt pe masa”. Referitor la ce se va intampla dupa motiune, Florin…

- Dacian Cioloș, oferta de reintoarcere la guvernare: premier USR PLUS Cioloș a facut o oferta, indirect, celor de la PNL, vineri, de la Cluj-Napoca, pentru revenirea la guvernare. In timpul unei dezbateri intre candidații la șefia USR PLUS, organizata la Cluj-Napoca, Dacian Cioloș a spus ca, pentru a…

- Peste 450.000 de gospodarii sunt vizate de o noua lege, a „consumatorului vulnerabil”, votata marți in Camera Deputaților. Conform acesteia, cei care nu-și vor putea achita facturile nu vor putea fi deconectați de la utilitați, in perioada sezonului rece. „Aceasta lege este esențiala pentru ca se dubleaza…

- Traversam o perioada dificila, cu turbulențe, impredictibilitate și multe schimbari, care creeaza o stare de disconfort in randul operatorilor și consumatorilor. Am intrat intr-o spirala de creștere generala de prețuri in toate sectoarele economiei, cu impact direct la consumatori, arata AFEER.…

- La nivelul pietei din Romania exista, in acest moment, un numar redus de oferte de vanzare a energiei angro pe termen lung, iar in acest context furnizorii de energie si-au asumat toate riscurile, multi dintre ei fiind intr-o situatie dificila din punct de vedere financiar, sustin reprezentantii…