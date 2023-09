Stiri pe aceeasi tema

- • Numarul este unul record! Numarul cetatenilor ucraineni care s-au angajat in Romania dupa declansarea razboiului din tara vecina a atins, in aceasta saptamana, un nou record, potrivit unei situatii saptamanale centralizate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) și preluata de Agerpres.…

- De Ziua Aviației, am discutat cu patru studenți și absolvenți ai Academiei Forțelor Aeriene ,,Henri Coanda” din Brașov despre ce inseamna sa fii militar la 20 și un pic de ani și ce i-a impins catre o cariera la bordul avionului.Claudiu Fusaru are 23 de ani și se pregatește pentru a deveni pilot F-16,…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (37 WTA) a fost eliminata sambata, in doua seturi simetrice, 6-2, 6-2, de brazilianca Maia Haddad (13 WTA, favorita nr. 13), in turul 3 al turneului de Mare Slem de la Wimbledon.Haddad s-a impus dupa un meci de doar o ora si jumatate, ambele jucatoare avand…

- Marcel Boloș, ministrul Finanțelor in guvernul Ciolacu, le-a transmis luni colegilor din conducerea PNL ca a primit vinerea trecuta o comunicare de la Comisia Europeana care cere scaderea deficitului bugetar, in caz contrar urmand sa suspende o parte din fondurile europene de coeziune, au declarat pentru…

- Sanatatea și siguranța in munca raman pentru Romania un subiect periferic, care este adus in discuție doar cand un grav accident s-a intamplat. In urma cu 5 luni trei lucratori din cadrul Complexului Energetic Oltenia și-au pierdut viața dupa ce o mașina care-i transporta s-a rasturnat. Pentru cateva…

- Dupa doi ani marcați de pandemia de COVID-19, izbucnirea razboiului din Ucraina in 2022 și contextul economic incert care a precedat acest eveniment, piața muncii din Romania se regasește la inceputul lui 2023 intr-un context in premiera. Prin intermediul studiului Employee Sentiment, am obținut date…

- Mulți romani nu au beneficiat de creșteri ale salariilor in ultima perioada și au reușit cu greu sa faca fața scumpirilor.Unii au cerut caștiguri lunare mai mari și au reușit sa le obțina.Patronul unui service auto din Constanța nu reușește sa țina pasul cu pretențiile angajaților și…