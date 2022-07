Furios și iute. Porsche cu 287 km/h Poliția spaniola a prins un șofer care circula cu 287 km/h, pe o autostrada. Oamenii legii au observat din elicopetrul care supraveghea traficul, o mașina care trecea vizibil mai repede printre celelalte autoturisme. Nu mica le-a fost mirarea cand au pornit radarul, care a inregistrat viteza „fulgeratoare”, ca in filmele serialului „Fast & Furious” – […] The post Furios și iute. Porsche cu 287 km/h appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

