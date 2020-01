Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat luni, prin intermediul Twitter, ca nu va permite niciodata ca Iranul sa dezvolte arme nucleare, în contextul tensiunilor dintre Washington și Teheran, cauzate de asasinarea generalului iranian Qassem Soleimani, scrie Mediafax.„Iranul…

- Reuniunea la nivel de ambasadori a principalului for de decizie al Aliantei, programata pentru ora 14:00 GMT, va evalua situatia din zona dupa uciderea intr-un raid american in Irak a generalului iranian Qassem Soleimani, a declarat un purtator de cuvant al NATO.Secretarul american de stat…

- Papa Francisc a facut apel duminica la dialog si retinere la doua zile dupa uciderea unui important comandant militar iranian de catre Statele Unite, informeaza Agerpres, citand Reuters si AFP. In timpul rugaciunii Angelus de duminica de la Vatican, Suveranul Pontif nu a mentionat numele Iranului, insa…

- Vicepresedintele Statelor Unite, Mike Pence, a facut o legatura, într-un mesaj pe Twitter, între generalul iranian Qassem Soleimani, ucis într-un raid american în Irak, si responsabilii atentatelor de la 11 septembrie 2001 la New York, afirmatie considerata îndoielnica…

- Tensiunile dintre Statele Unite și Iran au crescut exponențial, in ultimii trei ani. Uciderea generalului iranian Qassem Soleimani a dus acum la o inasprire dramatica a relațiilor dintre cele doua țari, dar și la o stare critica pe mapamond, asociata de unii cu "anticamera primului razboi mondial".…

- Statele Unite nu are ce sa faca in legatura cu asaltul asupra ambasadei americane din Bagdad, iar americanii ar trebui sa inteleaga faptul ca populatia Orientului Mijlociu uraște America, a scris Liderul Suprem al Iranului, Al Khamenei, intr-o postare de pe Twitter, de miercuri.

- Președintele iranian Hassan Rohani a anunțat duminica descoperirea unui imens zacamânt de petrol, care ar putea majora cu o treime rezervele certe ale țarii sale, scrie AFP."Am gasit un zacamânt de petrol cu (rezerve estimate la) 53 de miliarde de barili", a declarat Rohani,…

- Tasnim - apropiata ultraconservatorilor si in general bine informata in probleme de Aparare - a precizat ca aparatul a fost doborat cu un sistem de rachete de tip Mersad, in primele ore ale zilei de vineri.Citandu-l pe guvernatorul Khuzestanului Gholamreza Chariati, agentia adauga ca fragmente…