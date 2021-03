Stiri pe aceeasi tema

- Intreaga comuna Berezlogi, formata din satele Hajdieni și Berezlogi, din raionul Orhei, are acum lumina pe strazi, pe timp de noapte, grație unui proiect al Partidului „Șor”. Recent, la Berezlogi a fost dat in folosința iluminatul stradal public, dupa ce, anterior, a fost finalizat un proiect similar…

- Datorita programului „Permis pentru viitor”, zeci de tineri au finalizat cu succes cursurile și examenul, iar alții iși continua pregatirile pentru examen. Inscriile se pot face pana in 23 ianuarie.

- Pe strazi, la minus 15 grade, inghețați de frig, infometați, bolnavi. Așa traiesc sute de oameni sub cerul liber. Polițiștii și asistenții sociali ii cauta mai ales in zilele și nopțile acestea geroase, pentru a-i duce in adaposturile special amenajate.

- Biroul de presa al STS informeaza ca platforma pentru programarile vaccinarii Covid-19 este disponibila pentru inceperea programarilor pentru etapa a doua. In acest moment platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/ este disponibila și poate fi accesata la nivel național, in vederea programarii…

- In comuna Sandulesti, din judetul Cluj, trei sferturi dintre asistati au renunțat la banii primiți de la stat ca ajutor, pentru a nu fi pusi sa faca diverse treburi.Calin Fargaciu, primarul comunei Sandulești, a declarat cai: ”Chiar daca veneau la munca, veneau cand au vrut ei. Nu, am zis, domnule,…

- O fabrica de langa municipiul Tulcea produce ulei industrial din deseurile din plastic si cauciuc si este singura investitie ecologica privata data in folosinta anul acesta in judet, cu un buget total de un milion de euro, finantat din fonduri europene. Ideea acestei afaceri i-a apartinut administratorului…

- In cursul acestei saptamani, Vasile Miriuța (52 de ani) a fost numit in functia de antrenor al echipei din Liga 3, Minaur Baia Mare. Ambițiile fostului tehnician de la Dinamo sau CFR Cluj sunt mari și iși dorește sa readuca formația din orașul sau natal in prim-planul fotbalului romanesc. Miriuta va…

- Cel mai mare proiect imobiliar din Romania va fi realizat la Cluj si va include 10.000 de apartamente, cladiri de birou, un mall urias, scoli, parcuri si sali de conferinte. Costurile vor depasi 700 de milioane de euro.