Stiri pe aceeasi tema

- O suta de varstnici din Bucuresti primesc meniuri traditionale de Paste si alti 500 primesc ajutor material in Vinerea Mare, in urma unei actiuni organizate de Fundatia Regala Margareta a Romaniei, informeaza Agerpres. "Peste 1 milion de varstnici din tara noastra traiesc singuri, multi dintre…

- De 1 mai și dupa masa de Paște, multe persoane simt nevoia sa faca o plimbare. Și, pentru ca majoritatea vor sa se indrepte catre mall-uri, comercianții au facut public programul pentru zilele de 1, 2 și 3 mai 2021.

- Autoritatile din Bucuresti anunta ca mijloacele de transport ale STB SA vor circula dupa un program special de Paste, iar linia de tramvai 41 va functiona in noaptea de Inviere. De asemenea, Metrorex anunta program special de sarbatori.

- Catalin Drula a anunțat duminica, intr-o postare pe Facebook, ca weekendul viitor, de Paște, se va circula fara restricții pe Autostrada Soarelui, precizand ca pana miercuri se vor incheia lucrarile de reabiitare a tronsonului București – Fundulea.

- Prefectul Capitalei Alin Stoica a anunțat sambata ca restricțiile din București se mențin, chiar daca rata de incidența a scazut sub 4. El a precizat ca o relaxare pentru weekend va fi dispusa abia cand rata coboara sub 3,5, urmand ca atunci magazinele sa iși reia programul normal in zilele de vineri,…

- Zilele lui Ghinea in guvern sunt numarate dupa rateul extrem de grav al depunerii la termen a PNRR, mai ales dupa ce a ajuns la Bucuresti ecoul impresiei catastrofale pe care a lasat-o la Comisia Europeana, afirma europarlamentarul PSD Mihai Tudose:„Ghinea, berbecul sacrificat de Paste. Degeaba”.…

- Continuarea traditiei batutului din tobe in Vinerea Mare a capatat o semnificatie aparte pentru rezidentii localitatii Calanda, din Spania, dupa ce procesiunile din Saptamana Mare au fost anulate pe teritoriul intregii tari din cauza restrictiilor anti-COVID-19, informeaza Reuters. Citește…

- Vor fi patru zile libere, ce includ Vinerea Mare și a doua zi de Paște. In acest an, perioada sarbatorilor pascale ortodoxe coincide cu data la care se sarbatorește și Ziua Muncii – 1 Mai. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!