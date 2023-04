Stiri pe aceeasi tema

Un barbat din București a convins o femeie sa ii dea 85.000 de euro, „menținand-o in eroare prin prezentarea de contracte sau facturi fictive", conform Poliției Capitalei.

Liberalii se afla intr-o situație grea la București, dupa demisia lui Ciprian Ciucu. Cei de la PNL trebuie sa desemneze un nou lider al filialei, dar alegerea este una complicata.Anul viitor vor avea loc alegeri locale, iar cei de la PNL incearca sa gaseasca și un candidat pentru Primaria Capitalei.

PNL București a ramas de o zi fara președinte. Ciprian Ciucu a decis ca timpul nu ii mai permite sa fie și primar al Sectorului 6 și liderul celei mai mari și dinamice organizații liberale din țara. Ramane acum un vid de putere pe care șefii de la centru vor trebui sa il umple cat mai repede cu putința.

PNL a transmis marți, dupa demisia lui Ciprian Ciucu de la șefia filialei București, ca „ințelege" și „accepta" nevoia acestuia de a se concentra pe alte activitați in partid.

Polițiștii au facut luni noua percheziții in București și in județul Ilfov intr-un dosar de evaziune fiscala și punere in circulație a unor produse contrafacute.

Un barbat banuit de talharie a fost reținut sambata de polițiștii bucureșteni. Anchetatorii cred ca barbatul inarmat cu un pistol ar fi incercat sa jefuiasca o casa de amanet din Sectorul 6. De asemenea, el ar fi reușit sa fure o suma de bani de la o farmacie din Ilfov. Sumele sustrase de barbat…

Imprumuturile acordate de banci in Bucuresti si Ilfov reprezinta 35,2% din totalul creditelor ipotecare, iar urmatoarele 4 judete - Cluj, Constanta, Brasov si Timis - cumulau 21% la sfarsit de septembrie 2022, si daca adaugam si Iasi se ajunge la 25%, relateaza mediafax.

Polițiștii fac joi dimineața percheziții in București, Ilfov și Prahova in dosarul in care sunt cercetați frații Tate pentru trafic de persoane și viol.