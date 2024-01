Stiri pe aceeasi tema

- Protestele fermierilor și transportatorilor incep in Capitala. Vor fi trei zile de manifestații in Piața Constituției, la care a fost anunțata prezența unui singur utilaj. Asta deși Primaria Capitalei a aprobat participarea la protest a 200 de vehicule si a maximum 5.000 de participanti. Duminica dimineața,…

- Ministrul Energiei Sebastian Burduja poarta ceasul la mana dreapta, exact ca și Vladimir Putin. The post Ceasul pe dreapta, exact ca Putin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Centrul Infotrafic anunta, miercuri dimineata, ca traficul este restrictionat in doua judete, urmare a protestului transportatorilor si fermierilor. In continuare sunt masini si utilaje parcate pe DN 2, in judetul Ilfov, la Afumati, dar si la Vama Siret. ”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General…

- Transportatorii și fermierii se afla vineri in cea de a treia zi de proteste, la intrarile in București, unde polițiștii și jandarmii au facut filtre și le interzic accesul din cauza ca nu au autorizație pentru a manifesta in Piața Victoriei. Joi seara a fost un scandal uriaș, la marginea Capitalei,…

- USR anunța, joi, intr-un comunicat de presa ca a trimis o scrisoare oficiala președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, legata de dosarul vaccinurilor instrumentat de DNA, potrivit unui comunicat al partidului. Dosarul ii vizeaza pe foștii miniștri USR ai Sanatații Vlad Voiculescu și Ioana…

- Protestele angajaților din cadrul Casei Naționale de Asigurari de Sanatate și a celor din cadrul Caselor județene de Sanatate escaladeaza. Aceștia anunța ca vor fi sistate platile catre spitale si furnizorii de servicii. Angajatii Caselor de Asigurari de Sanatate vor protesta, marti, la sediul Ministerului…

- Agenți ai Iranului creeaza tensiuni in Marea Britanie prin implicarea in protestele de strada referitoare la Fașia Gaza, potrivit publicației The Times. Ofițeri din domeniul contra-terorismului au declarat sub protecția anonimatului ca Teheranul incearca sa creasca nivelul de tensiuni in societate prin…